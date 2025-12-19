8 ضحايا إثر إنحراف حافلة لنقل المسافرين بالجلفة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث مرور وقع بمنطقة رأس الريح بالطريق الوطني رقم 01 باتجاه الاغواط، في الجلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب حافلة من نوع تويوتا كواستر لنقل المسافرين تشغل خط مسعد - الجلفة.

وخلف الحادث إصابة 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 15 سنة و61 سنة.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للضحايا، وإجلائهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.