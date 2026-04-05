8 ضحايا إثر اصطدام شاحنة و8 سيارات بقسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 27، وتحديداً عند منحدر بودراع صالح ببلدية ودائرة قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 13:07 زوالاً. وتمثل في تصادم تسلسلي عنيف بين شاحنة و8 سيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و73 سنة. حيث قدمت لهم المصالح المسعفة الإسعافات الأولية الضرورية في عين المكان. قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

اقرأ أيضا
