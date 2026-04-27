8 ضحايا في إصطدام حافلة لنقل الطلبة مع أخرى بوهران

أصيب 8 أشخاص بجروح، في حادث مرور وقع اليوم الإثنين، قرب محطة الوقود قالة سيد البشير، ببلدية بئر الجير في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين حافلة لنقل الطلبة وحافلة من الحجم الصغير.

وخلف الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة، من بينهم 3 ضحايا لهم إصابات على مستوى الرأس. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنة إطفاء، و4 سيارات إسعاف.