8 ضحايا في حادث خطير بالمغير
بقلم النهار أونلاين
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة بولاية المغير، ليلة أمس الخميس، لأجل حادث مرور خلف إصابة 8 أشخاص.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين. بالطريق الوطني رقم 03 بالقرب من الحجر الكيلومتري 507 ببلدية سيدي عمران في المغير.
وخلف الحادث 8 مصابين من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 67 سنة و3 سنوات، أحدهم كان محصور. بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة.
وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان وإجلاء 5 مصابين بواسطة سيارة الإسعاف لوحدة جامعة.
فيما تم إجلاء المصاب المحصور من طرف سيارة الإسعاف لوحدة المقارين لمستشفى تقرت. ومصابين إثنين، حيث تم تحويلهم لمستشفى جامعة بواسطة سيارة خاصة.
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