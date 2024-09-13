8 ضحايا في حادث خطير بالمغير

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة بولاية المغير، ليلة أمس الخميس، لأجل حادث مرور خلف إصابة 8 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين. بالطريق الوطني رقم 03 بالقرب من الحجر الكيلومتري 507 ببلدية سيدي عمران في المغير.

وخلف الحادث 8 مصابين من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 67 سنة و3 سنوات، أحدهم كان محصور. بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان وإجلاء 5 مصابين بواسطة سيارة الإسعاف لوحدة جامعة.

فيما تم إجلاء المصاب المحصور من طرف سيارة الإسعاف لوحدة المقارين لمستشفى تقرت. ومصابين إثنين، حيث تم تحويلهم لمستشفى جامعة بواسطة سيارة خاصة.