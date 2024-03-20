8 ضحايا في حادث مرور بوهران

أصيب ثمانية (08) أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 02، ببلدية و دائرة وهران.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 20سا55د ، من اجل حادث اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل العمال على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 02، ببلدية و دائرة وهران.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 08 أشخاص بجروح تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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