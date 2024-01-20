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8 ضحايا في حريق شقة بخنشلة

بقلم عايدة.ع
8 ضحايا في حريق شقة بخنشلة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، نشوب حريق مهول على مستوى شقة بحي 210 مسكن بلدية و دائرة خنشلة، حسب ما أفادت به ذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن الإسعافات تدخلت على الساعة 03سا10د، من اجل اخماد حريق شب داخل شقة. بحي 210 مسكن بلدية و دائرة خنشلة.

حيث خلف الحريق 04 ضحايا لهم حروق من الدرجة الثانية و 04 اخرين لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقله إلى المستشفى المحلي.

كما سخرت الحماية المدنية 03 شاحنات تدخل ، سلم ميكانيكي و سيارتي إسعاف لعملية إخماد الحريق.

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