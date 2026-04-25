8 ضحايا في حوادث المرور والغاز خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر مختلف ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة منها حوادث المرور والاختناق بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 2767 تدخلًا. بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، تدخلين اثنين، أسفرا عن إسعاف 03 أشخاص. فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 171 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن 05 حالات وفاة وجرح 304 آخرين.

