8 فرق غنائية تشارك في الطّبعة الخامسة للأيام الجهوية لفن القناوي بمعسكر

تشارك 8 فرق غنائيّة من ثلاث ولايات من غرب البلاد في الطبعة الخامسة للأيام الجهوية للفن القناوي.

المنتظمة بدار الثقافة “أبي رأس الناصري” بمدينة معسكر.

وانطلقت التظاهرة التي تنظم سنويا من قبل المؤسّسة الثقافية المذكورة سهرة أمس الأحد بحفل فني من تنشيط الجمعية البلالية لمدينة المحمدية.

الّتي أدّت مجموعة من المقاطع وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شكلت العائلات جزءا كبيرا منه.

عبر التصفيق الحار و المشاركة في أداء الرّقصات الشّعبية المرافقة للغناء القناوي.

و تشارك في هذه الطبعة فرقة الجمعية البلالية لمدينة المحمدية و جمعية قناوي سيدي بلال من نفس المدينة .

وكذا الجمعية الثقافية الراشدية رجال قناوي و الجمعية الفولكلورية سيدي بلال ديوان من مدينة معسكر.

و جمعية الديوان قناوة و جمعية فارس الديوان من مدينة وهران إضافة إلى جمعية نجوم الديوان و الجمعية البلالية من مدينة سيدي بلعباس.

و ذكر مدير دار الثقافة أبي رأس الناصري في كلمة بمناسبة انطلاق الأيام الجهوية لفن القناوي.

بأنّ “دار الثقافة حرصت على الإستمرار في تنظيم التظاهرة في طبعتها الخامسة .

بالنظر إلى النّجاح المتزايد سنويا للتظاهرة و الإقبال عليها من قبل العائلات”.

و تمّ حسب نفس المتحدّث اختيار شعار “موسيقى القناوي بين التنوع و الثراء” لطبعة السنة الجارية.

تثمينا لدور هذا الطبع الغنائي في خدمة التنوع الموسيقي الوطني و ترقية الذوق الموسيقي العام و إثرائه.

و تستمر الأيام الجهوية لفن القناوي بمعسكر حتى سهرة الأربعاء المقبل عبر برمجة حفلات ليلية بشكل يومي.