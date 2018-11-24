8 قتلى جراء هجوم إرهابي بليبيا

وقع هجوم إرهابي إستهدف بلدية تازربو جنوب شرق ليبيا، أمس الجمعة، 8 قتلى وأكثر من 15 جريحا، حسب ما أوردته مصادر أمنية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري، بأن معظم القتلى شرطة بلغ عددهم 6 أشخاص ومدنيان، فيما تجاوز عدد المصابين 15 شخصا جلهم مدنيين .

وأضاف المصدر، بأن الإشتباكات توقفت تماما وأن دوريات عسكرية تلاحق الإرهابيين جنوب البلدية.

مؤكدا أن دمار كبير تسبب فيه الهجوم على المقرات والممتلكات الحكومية والمدنية.

مشيرا إلى إحتجاز العشرات من الرهائن من قبل الإرهابيين أثناء إنسحابهم من المنطقة.