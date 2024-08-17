8 قتلى غرقا خلال يوم واحد!

تمكنت وحدات الحماية المدنية وحراس السواحل من إنتشال جثث 8 أشخاص لقوا حتفهم غرقا في البحر.

وحسبما أفادت به الحماية المدنية، فقد بلغ عدد الغرقى خلال 24 ساعة الأخيرة 8 أشخاص، 7 حالات غرق في الشواطئ، 5 حالات تم انتشالهم “حالتان بولاية بومرداس، حالة بكل من ولاية جيجل، عنابة و مستغانم”. وحالتين عملية البحث متواصلة بكل من ولاية الجزائر و جيجل.

كما تم تسجيل حالة بالمجمعات المائية، وحالة تم انتشالها من بركة مائية بولاية الأغواط. كما تم إنقاذ 1624 شخصاً من الغرق في الشواطئ.