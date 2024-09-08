8 قتلى في حوادث المرور والغرق!

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 3925 تدخل بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت 165 تدخلا في حوادث المرور خلفت هذه التدخلات 234 جريحا و 05 وفيات. أما في حوادث الغرق، فقد سجلت 799 تدخلا تم من خلالها إنقاذ 626 شخصا. فيما تم تسجيل 03 وفيات، تم انتشالهم من طرف مصالح الحماية المدنية.

وتدخلت الحماية المدنية من أجل حوادث الغاز، حيث خلفت تسمم 12 شخصا. كما تم بسبب التقلبات الجوية العثور على جثة الطفلة التي جرفتها المياه بولاية اليزي. وإنقاذ عائلة من 4 أشخاص حاصرتهم المياه بواد واكدة بولاية بشار. ناهيك عن إنقاذ 04 أشخاص حاصرتهم المياه بواد الساورة بولاية بشار. بالإضافة كذلك إلى إنقاذ 04 أشخاص على متن سيارة حاصرتهم المياه بولاية إليزي.