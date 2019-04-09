8 قتلى و13 جريحا في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وجرح ثلاثة عشر آخرون خلال عشرة حوادث مرور وقعت أمس الإثنين في عدة ولايات من الوطن.

حسبما أفاده اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الدرك الوطني، مذكرا بأن رقمه الأخضر 10-55 يظل في خدمة المواطنين وتحت تصرفهم

من أجل كل طلب مساعدة او عون في حالة ضرورة.

كما يذكر السائقين ومستعملي الطريق أن بإمكانهم تصفح الموقع الإلكتروني www.tariki.dz وتطبيق “طريقي”.

للإستعلام حول حالة الطرقات والمستجدات المتعلقة بها آنيا، على غرار المسارات المحتملة وحالة الطقس والطرقات التي تعرف ازدحاما

كبيرا والنقاط السوداء على شبكات الطرق.