8 قتلى و205 جرحى بسبب حوادث المرور أول أيام العيد

توفي 8 أشخاص وأصيب 205 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غرداية بوفاة شخصين. وإصابة إثنين آخرين إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية متليلي. كما تدخلت ذات المصالح خلال نفس الفترة من أجل إخماد ثلاثة حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، قسنطينة وباتنة.

من جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بإنقاذ 25 شخصا من الغرق وتقديم الإسعافات الأولية لـ18 آخرين بعين المكان مع تحويل 5 أشخاص إلى المراكز الصحية.

وبولاية الجزائر، توفي شخص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد بمنزله المتواجد بحي الشلامي ببلدية الحراش.