8 لاعبين من بارادو في قائمة منتخب أقل من 17 سنة !

كشف الناخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة سفيان بوجلة عن قائمة الـ28 لاعبا المعنية بخوص تربص تحضيري بفندق الورود بالبليدة من الـ7 إلى الـ11 من شهر أفريل الجاري.

وضمت قائمة الخضر المعنية بالتربص القادم 8 لاعبين من فريق بارادو، 3 من وفاق سطيف ولاعبين من إتحاد العاصمة.

قائمة منتخب -17 سنة:

سحنون الهادي (بارادو)

بوقبال زكرياء (بارادو)

رحمون رياض وائل (بارادو)

دادا ميلود عبد السلام (بارادو)

عادل بلقاسم بوزيد عمار (بارادو)

منصر عبد الجليل (بارادو)

ميزارا عبد الرحمان (بارادو)

عشور عماد (بارادو)

طوبال رايان (وفاق سطيف)

بوراس أكرم (وفاق سطيف)

بلخادم فضيل (وفاق سطيف)

يعقوبي محمد أمين (مولودية الجزائر)

صابر عبد الرؤوف (هلال بلدية شلغوم العيد)

بنعلي نبيل عبد الرحمان (حمعية الشلف)

أوشارف شمس الدين (نصر حسين داي)

بن سمينة وليد (سريع غيليزان)

شيخ يوسف (إتحاد العاصمة)

جنيدي محمد (إتحاد العاصمة)

عبد العالي محمد أمين (مولودية وهران)

أورداس لحسن (مولودية سعيدة)

حكمي أحمد (مولودية سعيدة)

عربوش زكرياء (إتحاد الحجوط)

رباحي ريان (إتحاد البليدة)

بوعلام أحمد (جمعية وهران)

حديد محمد (شبيبة القبائل)

نسلي ندير (ترجي مستغانم)

مباركي سيد أحمد (جمعية أمل مغنية)

خرموش محمد آدم (إتحاد البليدة)