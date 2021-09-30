8 مخابر صيدلانية جزائرية تساهم بتجارب التحقق من لقاح “كورونافاك” تعرف عليها

تشارك 8 مختبرات صيدلانية جزائرية تقنيًا في تجارب التحقق من لقاح كورونافاك، والذي تم الانطلاق في تصنيعه أمس بقسنطينة.

ويتعلق الأمر بكل من مخبر inphamedis، بيوفارم، hupp،industrie medico chirurgicale، frater-razes، Biothera، Wanylab.

مخبر inphamedis

يقع مختبر INPHA-MédiS في سيدي قاشي بن مهدي بولاية الطارف ومقره عنابة متخصص في صناعة الأدوية.

تحتوي مختبرات INPHA-MédiS على مرافق ومعدات إنتاج مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي قسم تصنيع الأشكال السائلة (شراب ومحاليل الشرب). قسم تصنيع مخصص للأشكال الجافة (كبسولات وأقراص). قسم خاص لتغليف المنتجات المعقمة القابلة للحقن.

وتشارك مختبرات INPHA-MédiS بنشاط في شراكة مع مختبرات Médis (المختبر التونسي) بهدف زيادة حصتها في السوق المحلي. تكامل المختبر في السوق الإقليمي والدولي. نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة. التوسع في نطاق إنتاجها وتحسين جودتها بأسعار تنافسية.

HUP PHARMA

تتكون مجموعة HUP PHARMA من أربع شركات. حيث تغطي المجموعة مختلف فروع صناعة الأدوية مثل إنتاج الأدوية للاستخدام البشري والبيطري (AAHP) والتوزيع.

وبفضل سياسة التطوير والتوسع في شبكة التوزيع الوطنية والدولية على المدى القصير. كانت HUP PHARMA جزءًا من ديناميكية نمو قوية منذ إنشائها.

بالإضافة إلى عملها في مجال التنمية البشرية، تقود HUP PHARMA مبادرات متعددة في إطار التزامها بحماية البيئة.

وفاءً لمهنتها كراعٍ، تشارك المجموعة أيضًا في مجال الثقافة والتراث والعمل الإنساني والتعليم وتقدم الدعم للمبدعين الشباب.

من حيث البنية التحتية، تتكون HUP PHARMA من 3 مبانٍ منفصلة تضم 05 وحدات إنتاج مستقلة (خمس وحدات أخرى قيد الإنشاء) تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع في المنطقة الصناعية بالما قسنطينة.

تهدف HUP PHARMA أيضًا إلى التوسع دوليًا. للقيام بذلك، فهي ملتزمة بالترقية من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة (ISO) قيد التنفيذ.

BIOPHARM

مختبر صيدلاني جزائري، هو مجموعة صناعية وتجارية استثمرت في قطاع الأدوية في أوائل التسعينيات. ولديها اليوم وحدة إنتاج تلبي المعايير الدولية وشبكة توزيع لتجار الجملة وتجار التجزئة والصيدليات.

بعد ما يقرب من عقدين من النشاط المكثف، وصلت BIOPHARM إلى مرحلة مهمة في تطورها تتطلب إعادة هيكلة.

بدأت BIOPHARM من خلال تكييف هيكلها التنظيمي تدريجيًا كمجموعة حول أعمالها المختلفة. إنتاج الأدوية يظل النواة المركزية للمجموعة، توزيع المنتجات الصيدلانية بالجملة من خلال BIOPHARM DISTRIBUTION. التوزيع على الصيدليات من خلال BIOPURE. الترويج الطبي والمعلومات، من خلال HHI (معلومات صحة الإنسان). الخدمات اللوجستية لصناعة الأدوية من خلال BIOPHARM LOGISTIC.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان تطويرها وتعزيز مهاراتها الإدارية والإدارية. فتحت BIOPHARM رأس مالها أمام اتحاد دولي.

industrie medico chirurgicale

شركة ميديكو-سرايكشن إندستريز هي الشركة الرائدة في مجال المواد الاستهلاكية الطبية في الجزائر. تأسست في عام 1989، imc تزود المتخصصين في الرعاية الصحية بمجموعة واسعة من المواد الصيدلانية التي تستخدم مرة واحدة.

يساهم في تطوير علاج الفشل الكلوي المزمن في الجزائر من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المعدات والأجهزة المحددة.

استمرارًا لتطورها، استثمرت شركة I.M.C في عام 2003 في علاج مرضى غسيل الكلى من خلال مجموعة .RENADIALحاليًا يتم علاج أكثر من 1000 مريض في 12 مركزًا لغسيل الكلى منتشرة في جميع أنحاء البلاد. في نفس العام، استثمرت الشركة في مجال الأدوية من خلال إنتاج حلول ضخمة داخل وحدة BIOLYSE الخاصة بها.

تمتلك شركة IMC، الحاصلة على شهادة ISO 9001-2000، مختبرات عالية الأداء تسمح بمراقبة الجودة لجميع منتجاتها. يتم التحقق من صحة المنتجات أيضًا من قبل المختبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية.

frater-razes

تعد مجموعة FRATER -RAZES واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في الجزائر، وذلك بفضل استقلاليتها وجودتها.

أكثر من ربع قرن من النشاط، تمتلك Laboratoires FRATER -RAZES خبرة تسمح لها بتغطية سلسلة القيمة الصيدلانية بأكملها. من إنتاج الدواء إلى توزيعه والترويج له.

Biothera

هو مختبر موجه حصريًا نحو تصنيع الأدوية الجنيسة في أشكال: الحقن السائلة (أمبولات ، قوارير ومحاقن جاهزة للإستعمال) وقطرات للعين.

من بين العائلات العلاجية الصيدلانية: مضادات التخثر (مجموعة الهيبارين)، المعدلات المناعية. العقاقير الستيرويدية وغير الستيرويدية المضادة للالتهابات. مضادات التشنج. التخدير الموضعي والعام. الأدوية السكرية والمضادات الحيوية.

Sanofi

سانوفي شريك في مسار الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين لأكثر من 27 عامًا وتوظف أكثر من 900 شخص في الجزائر.

تقدم سانوفي للمرضى الجزائريين منتجات مبتكرة في أكثر من 135 تخصصًا مختلفًا – السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأورام. والتخثر والطب النفسي وطب الأعصاب والطب العام وكذلك في مجال اللقاحات عبر سانوفي باستور والأمراض النادرة عبر جنزيم.

Wanylab

مختبر مختص في مراقبة الجودة المخبرية للمنتجات الاستهلاكية؛ أغذية زراعية. مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمنظفات … إلخ

كما أنه مختبر مختص في التدريب الفني لصناعة الأدوية والغذاء ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية. حيث يساعد في تقديم المشورة والدعم لإنشاء مشروع خاص بالأغذية الزراعية، دعم مراقبة نظافة المطاعم.