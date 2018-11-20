8 مداخل جديدة مباشرة إلى الموانئ البحرية قريبا

كشف محمد خالدي، الأمين العام للمؤسسة الجزائرية، للطرقات السيارة، عن وجود 8 مداخل مباشرة إلى الموانئ البحرية بصدد الإنجاز.

وذكر خالدي، للإذاعة الجزائرية، أن المداخل هي: الطريق الرابط بين جنجن سطيف، وطريق بجاية إلى الطريق السيار أحنيف.

وكذلك ميناء سكيكدة إلى الطريق السيار على مسافة 31 كلم الذي دخل حيز الخدمة.

وأضاف المتحدث،الطريق الرابط بين ميناء مستغانم الذي سيدخل قريبا في الخدمة على طول 60 كلم. وكذا طريق ميناء وهران بالطريق السيار الذي تناهز نسبة الأشغال به 70 بالمائة.

وميناء الغزوات مع الطريق السيار وكذلك طريق الرابط بين ميناء سكيكدة بالطريق السيار.