8 مشاريع جزائرية تترشح لنهائيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الوطني
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8 مشاريع جزائرية تترشح لنهائيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات
بقلم نادية بن طاهر

دعت وزارة البريد، الجميع، للتصويت من أجل دعم المشاريع الجزائرية المرشحة لنيل جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2021.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم ترشيح 7 مشاريع جزائرية للمرحلة النهائية لهذه المسابقة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات.

ودعت الوزارة، للتصويت على هذه المشاريع، في الفترة الممتدة ما بين 1 و31 مارس الجاري.

وأوضح البيان، إن التصويت على هذه المشاريع يتم عبر منصة الاتحاد الدولي للاتصالات المخصصة للمسابقة عبر الرابط التالي:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/Vote

هذا وسيتم الإعلان عن المشاريع الـ18 الفائزة، بالإضافة إلى 72 مشروعًا رائدًا ، في حفل جائزة WSIS 2021 في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات من 17 الى 21 ماي القادم.

وأشار البيان، إلى مجموعة من القواعد، والتي يجب مراعاتها خلال التصويت وهي:

التسجيل في منصة WSIS من خلال تقديم كافة المعلومات المطلوبة.

والتصويت في كل فئة، والتصويت لمشروع واحد فقط في كل فئة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=975753

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