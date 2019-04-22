8 مشاريع سياحية ستدخل الخدمة خلال موسم الاصطياف القادم بمستغانم

كشفت مديرة السياحة و الصناعة التقليدية، حياة معري ، عن دخول 8 مشاريع سياحية جديدة الخدمة خلال موسم الاصطياف القادم بولاية مستغانم .

وأوضحت حياة معمري في تصريح لوأج أن “المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية الجديدة ستدعم طاقة الإيواء بولاية مستغانم والمقدرة ب 5.087 سرير بزهاء 950 سرير جديد وستساهم في توفير أزيد من مئتي منصب شغل دائم.”

وسيتم خلال هذا الموسم -تضيف نفس المسؤولة- فتح 5 فنادق وإقامات سياحية بقطب الامتياز بصابلات وبمنطقة التوسع السياحي بأوريعة ببلدية مزغران وفندق حضري بوسط مدينة مستغانم ونزل طريق ببلدية سيرات والجزء الخاص بالحديقة المائية

والمسابح لأحد فنادق منطقة صابلات.

وذكرت معمري أن “هناك 19 مشروعا فندقيا وسياحيا آخر هي طور الإنجاز حاليا بصابلات وأوريعة وطريق الميناء وحظيرة التسلية والترفيه موستالاند بخروبة سيتم استلامها في غضون الموسمين المقبلين.”

كما ستنطلق قريبا 8 مشاريع أخرى بمختلف المناطق لدعم الطاقة الإجمالية للإيواء ب 1.699 سرير جديد وخلق زهاء 400 منصب شغل دائم ناهيك عن العمال الموسميين.

وتدعمت حظيرة المؤسسات الفندقية والسياحية بولاية مستغانم العام الماضي ب 8 مؤسسات جديدة من بينها 5 فنادق و3 إقامات سياحية ساهمت في رفع قدرة الإيواء من 3.0 سرير إلى 5.087 سرير وفي توفير 1.285 منصب عمل.