8 مصارعين يمثلون الجزائر في بطولة العالم للتيكواندو

تشارك الجزائر في بطولة العالم للتيكواندو، المقررة في الفترة ما بين 1 إلى 7 أكتوبر الداخل، بكوريا الجنوبية.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني أواسط، إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في هذه البطولة العالمية، بوفد يضم 8 مصارعين.

وحسب بيان اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ستشارك الجزائر في هذه البطولة العالمية للأواسط بثلاثة مصارعين ذكور، وخمس مصارعات.

وأبدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تمنياتها بالتوفيق للمصارعين الجزائريين، المشاركين في هذه البطولة العالمية.