8 مليون دج لتعويض الخسائر المسجلة لدى مربي المواشي بقسنطينة

تم تخصيص7.87 مليون دج كتعويض عن الخسائر التي تكبدها مربو المواشي الذين تضررت رؤوس أغنامهم وأبقارهم، وكذا الدواجن

من المؤمنين عبر ولاية قسنطينة و ذلك منذ بداية السنة الجارية،وفق ما أفاد به، اليوم السبت، الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي.

وأوضح المصدر، أن هذه الخسائر تخص مامجموعه 55 تصريحا بنفوق حيوانات لدى الفلاحين المؤمنين بعديد بلديات الولاية و يتعلق الأمر

بـ10 روؤس من الأغنام بقيمة مالية تقدر بـ370 ألف دج و25 رأس بقر بقيمة تقدر بـ 6.5 مليون دج

بالإضافة إلى تسجيل 15 تصريحا، بخصوص نفوق الدواجن بقيمة مالية إجمالية بـ 1 مليون دج، يضيف المصدر نفسه.

وقد نجمت الخسائر المسجلة عن عديد الأمراض منها التسمم المعوي الذي أثر خلال نفس الفترة على قطعان الأبقار وكذا مرض السل

وعسر الهضم على قطعان الأغنام،الذي أكد عدم تسجيل مصالحه لأي تصريح بنفوق رؤوس الماشية جراء طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية بقسنطينة .

يذكر أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي قد خصص سنة 2018 غلافا ماليا إجماليا بقيمة 45 مليون دج لتعويض المربين المؤمنين عن الخسائر المسجلة في قطعان الماشية.