8 منتخبين بينهم 4 أميار تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد بالشلف

أكدت اليوم مصادر متطابقة للنهار أونلاين بأن 8 منتخبين قد تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بالشلف.

وهذا بعد إستدعائهم خلال الأيام الأخيرة للمثول أمام قاضي التحقيق على مستوى محاكم كل من تنس وبوقادير و الشلف قبل صدور أوامر بوضعهم تحت الرقابة القضائية 8 منتخبين من بينهم 4 أميار.

وحسب ذات المصادر فإن الأمر يتعلق بكل من رئيس بلدية بريرة الذي تم التحقيق معه في التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان إلى جانب رئيس بلدية الأبيض مجاجة رفقة 3 نواب والذين تمت متابعتهم في قضية التجاوزات التي ميزت قفة رمضان 2019 إلى جانب رئيس بلدية الشلف الذي تمت متابعته بتهمة التورط في قضية إصدار رخصة بناء غير مطابقة.

هذا ، فضلا عن رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر الذي أنهى مهامه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا في وقت تمت متابعته رفقة أحد نوابه بتهمة التورط في قضيتي إستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

هذا وعلمت النهار بأن الجهات القضائية المختصة تكون قد قامت بإخطار السلطات الولائية بوجود متابعات قضائية في حق هؤلاء المنتخبين في إنتظار إصدار قرارات تخص إنهاء مهامهم في وقت لاحق.