8 ورشات لتعديل قوانين العقوبات.. مكافحة الفساد والقانون المدني ومحكمة الجنايات

أشرف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماني، أمس، على تنصيب ورشات العمل المكلفة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية.

ورشات العمل هذه مكلفة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية وفقا لخارطة الطريق الخاصة بالعدالة، والتي تندرج ضمن مخطط الحكومة تنفيذ لبرنامج الرئيس تبون.

وستكون الورشات مكلفة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائرية و محكمة الجنايات وقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والادارية والقانون التجاري.

والح، زغماتي خلال عملية التنصيب على انجاز العمل المطلوب انطلاقا من الواقع الجزائري مع الاستفادة من التجارب السابقة ومن التشريع المقارن بالانظمة المتنوعة.

كما شدد زغماتي على ضرورة توسيع الاستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة.