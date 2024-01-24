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8 وزراء يجيبون على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني غدا

بقلم نادية بن طاهر
8 وزراء يجيبون على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني غدا
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يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الخميس، جلسة عامة يخصصها لتوجيه 39 سؤالا شفويا إلى 8 وزراء.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة كما يلي: 5 أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية. و5 أسئلة لوزير المالية.

وكذا 5 أسئلة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، و5 أسئلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. و5 أسئلة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بالإضافة إلى طرح 4 أسئلة على وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و5 أسئلة لوزير الري، و5 أسئلة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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