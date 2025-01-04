8 وفيات في الحوادث خلال يوم

توفي 8 أشخاص، وأصيب 150 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2707 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 135 تدخلًا، أسفرت عن 150 جريحًا، و8 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماي المدنية، 12 تدخلا، تم خلالها إسعاف 34 شخصًا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.