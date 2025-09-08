8 وفيات في حوادث المرور خلال 24 ساعة!

توفي 8 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت فرق الإنقاذ 3308 تدخلات على المستوى الوطني، أي بمعدل تدخل واحد كل 26 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، تم تسجيل 8 وفيات و272 جريحًا في 236 حادث مرور.

وتؤكد هذه الأرقام على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية واليقظة على الطرقات. للحد من هذه المأساة المتكررة.

وفي المقابل، وفيما يخص حوادث الغرق، تمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ 234 شخصًا خلال 394 تدخلاً. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.