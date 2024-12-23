8 وفيات في حوادث المرور والاختناق بالغاز

لقي 8 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور والاختناق بالغاز، التي سجلت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 2774 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 171 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 226 آخرين.

وفيما يخص حوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 7 تدخلات، تم خلالها إسعاف 19 شخصًا، مع تسجيل 4 حالات وفاة.