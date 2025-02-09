8 وفيات في حوادث المرور والغاز خلال يوم واحد!

توفي 8 أشخاص، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حوادث المرور والاختناق بالغاز التي وقعت بمختلف ولايات الوطن.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3175 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 166 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص، وجرح 226 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 10 تدخلات، تم خلالها إسعاف 25 شخصا. فيما تم تسجيل حالتي وفاة.