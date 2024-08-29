8 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

لقي 8 أشخاص حتفهم في حوادث المرور والغرق، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي تدخلات مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 3485 تدخل بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 165 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 4 وفيات و188 جريح.

أما حوادث الغرق، سجلت ذات المصالح 758 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 521 شخص. فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، حيث تم إنتشالهم من طرف ذات المصالح.