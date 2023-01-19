8 وفيات وإصابة 367 بجروح إثر 329 حادث مرور

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 367 آخرون بجروح في329 حادث مرور جسماني سُجّل على مستوى المناطق الحضرية خلال الأسبوع الأخير.

كما جاء في حصيلة للأمن الوطني، أنّه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط، عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(48 حادثاً). وارتفاع في عدد الجرحى بـ(+29) جريحا، مع تسجيل ارتفاع عدد الوفيات بحالة واحدة (+1).

في حين، افادت أنّ أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور. وعدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطرق، إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

وسجلت الحماية المدنية 6491 تدخل بمناطق مختلفة إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من المواطنين خلال فترة من 11 إلى 14 جانفي. كما شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية. سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ371 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. حيث خلفت هذه الأخيرة وفاة 15 شخص وإصابة 386 شخص آخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما كانت أثقل حصيلة سجلتها الحماية بولاية تيارت بوفاة 28 شخصين وإصابة 3 آخرين على إثر حادث اصطدام بين شاحنتين وسيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 14 ببلدية عين الحديد، دائرة فرندة.

في حين، تدخلت الحماية من أجل إنقاذ وإسعاف 28 شخص لديهم بداية اختناق. جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر مختلف ولايات الوطن.