8.5 مليون سنتيم أغلى سعر كبش عند الدولة و65 مؤسسة توفر أضاحٍ لعمالها بالتقسيط

وفرت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، أضاح للعيد بأسعار تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية لزبائنها.

وعلمت “النهار أونلاين”، من مصادر موثوقة من مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأن الشركة العمومية اعتمدت أسعار تتراوح بين خمسة وأربعين وخمسة وثمانين ألف دينار لأضاحي العيد، وهي أسعار وصفتها بالتنافسية مقارنة بما يباع في الأسواق أين تعدى السعر مائة ألف دينار وأحيانا وصل إلى مائة وخمسين الف دينار.

وأكدت المصادر على أن رؤوس الأغنام التي توفرها خاضعة لمراقبة بيطرية بصفة دورية وتحمل شهادات صحية.

إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بأن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، قد وقعت على اتفاقيات مع خمسة ستين مؤسسة، من أجل تسويق منتجاتها بالتقسيط أو عن طريق الدفع الفوري، من بينها مديرية البريد والمواصلات، هذه الطريقة الاخيرة – أوضحت مصادرنا- بأنها موجهة لباقي الزبائن غير المتعاقد معهم.

وسيكون بإمكان زبائن الشركة ترك أضاحيهم إلى غاية آو أخر الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك قبل اعادة استلامها.