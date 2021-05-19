8.8 ملايير دينار ميزانية التشريعيات المقبلة وهكذا تم توزيعها

خصصت الحكومة ميزانية قدرت بـ 8 ملايير و800 مليون دينار لعملية الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان 2021.

ووفق العدد 35 من الجريدة الرسمية صدر مرسوم يحدد النفقات المتعلقة بتحضيروتنظيم الإنتخابات التشريعية 12 جوان 2021.

وحسب ذات المرسم تم تخصيص 8 ملايير و800 دينار لتغطية النفقات في التشريعيات.

ويخصص هذا المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية في 4 ماي 2021 لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار

وحسب ذات المرسوم تحول القيمة النفقات في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال.

وجاء توزيع ميزانية التشريعيات على الوزارات المذكورة كمايلي:

وزارة الداخلية: 7 مليارات و195 مليون دينار نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات داخل الوطن.

وزارة الإتصال: 785 مليون دينار لتسيير النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الإنتخابات.

وزارة العدل: 150 مليون دينار لتسيير النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الإنتخابات.