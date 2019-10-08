80٪ قيمة تعويض مصاريف نقل السلع والبضائع إلى ولايات الجنوب»

كشف وزير التجارة السعيد جلاب، عن إجراءات جديدة تتعلق بدعم ولايات الجنوب، خاصة فيما تعلق بمصاريف النقل السلع والبضائع.

برفع نسبة تعويض إلى 80 من المئة، كما أكد الوزير على توسيع قائمة السلع والمواد.

إلى الخضر والفواكه واللحوم بالإضافة إلى المواد الأخرى كزيت المائدة والسكر.

وقال وزير التجارة في تصريح خص به «النهار» على هامش المؤتمر الوطني .

حول التحديات التي تواجهها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ZLECAF

والإستراتيجية الوطنية المكيفة، إن الوزارة تحضر خلال أسابيع القادمة، إطلاق تحفيزات جديدة لأصحاب شاحنات نقل البضائع .

التي تنقل المواد الأساسية والسلع إلى ولايات الجنوب مع رفع قيمة تعويضات مصاريف النقل.

إلى 80 من المئة على غرار السكر وزيت المائدة والحبوب.

كما أكد الوزير أن قائمة السلع المعنية بالتعويض تم توسيعها على غرار الحضر والفواكه واللحوم الطازجة.

نظرا إلى تزايد احتياجات سكان ولايات الجنوب وتوفر المواد بكميات كبيرة.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير السعيد جلاب.

أنه تم إطلاق المرحلة العملياتية لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات.

التي عقدت في نيامي أول شهر جويلية، وهذا بعد مصادقة 22 دولة إفريقية للدخول حيز التنفيذ.

بالمقابل، قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إن الشبكة الدبلوماسية الجزائرية ستلعب دورها كاملا في مرافقة الديناميكية التجارية والصناعية للبلاد.

لاسيما لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وأوضح بوقادوم خلال افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستراتيجية الوطنية الخاصة بها.

وأن وزارة الشؤون الخارجية ستشارك في التعزيز والرفع من مكانة الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

عن طريق تنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية كالمعارض والمجالس التجارية.

وكذا عمليات تنظيم ومرافقة وتأطير زيارات الوفود الاقتصادية الجزائرية في الخارج أو الوفود الاقتصادية الأجنبية إلى الجزائر.

من أجل تسهيل الاتصالات والتعاون والإلمام بمتطلبات السوق.