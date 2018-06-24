80 ألــف عــون حــرس بلــدي يستفيــد مــن تقــاعــد نسبــي شهــر جــويليــة

ملف المشطوبين وضحايا العشرية السوداء ضعيفي الدخل على طاولة الداخلية

45 ألف عون استفادوا من مساكن «سوسيال» نهاية 2017

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عقد لقاء مع أعوان الحرس البلدي في جويلية القادم، من أجل فتح عدد من الملفات العالقة بهدف تقديم حلول استثنائية قصد التكفل بها، كما استفاد حوالي 45 ألف عون بلدي من مساكن اجتماعية، خلال السداسي الأخير من سنة 2017.

كشف الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي، لحلو عليوات، في اتصال مع «النهار»، أمس، أن وزارة الداخلية ستشرع في تسوية ملف التقاعد النسبي الخاص بأعوان الحرس البلدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال الأيام القادمة، حيث سيستفيد حوالي 80 ألف عون من أفراد الحرس البلدي من هذه الامتيازات.

كما أكد عليوات، أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع تنسيقية الحرس البلدي، خلال شهر جويلية القادم، من أجل فتح ملفات عالقة قصد التكفل بها، والتي تتمثل في ملف المشطوبين وضحايا العشرية السوداء أصحاب الأجور الضعيفة.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة استجابت لمطالب أعوان الحرس البلدي، بعدما استفاد 45 ألف عون من الحرس بلدي من مساكن اجتماعية «سوسيال» خلال السداسي الأخير من سنة 2017، وإلى غاية اليوم، فإن هذه الشريحة تستفيد من مساكن اجتماعية في كل عملية تقوم بها الدولة في إطار عملية الإسكان، كما استفاد حوالي 35 ألف من هذه الشريحة من الأمراض المهنية.

وأضاف عليوات، أن مصالح بدوي تستجيب لمطالب أعوان الحرس البلدي تدريجيا، فيما مُنحت العديد من الامتيازات لهذه الشريحة، خصوصا أنه تم إرسال العديد من أعوان الحرس البلدي إلى البقاع المقدسة لأداء العمرة، وبخصوص موسم الصيف لسنة 2018، فقد استفاد أولاد أعوان الحرس البلدي من المشاركة في المخيمات الصيفية.