80 ألف شرطي تحسبا لموسم الاصطياف 2019

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 80 ألف شرطي ، في إطار مخطط أمني خاص بموسم الاصطياف 2019.

ويهدف مخطط تسخير 80 ألف شرطي إلى تأمين المواطن والممتلكات خلال هذا الموسم، من خلال جملة من التدابير الوقائية والأمنية.

وتشمل الإجراءات الأمنية التي تم وضعها تحسبا لهذه المناسبة، وضع تشكيل أمني فعال يسمح بالوقاية والاستباق.

وهذا من خلال نشر تشكيلات راجلة وراكبة على مستوى الأماكن التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على غرار الأسواق.

ومحطات المسافرين الساحات العمومية ومختلف الشواطئ، وكذا تنفيذ دوريات على مستوى الأحياء، لما تعرفه من بعض محاولات السرقة للمساكن.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني 69 مركز شرطة للتكفل بـ100 شاطئ مسموح للسباحة، وتزويدها بكافة الوسائل والتجهيزات الضرورية.

وتدعمت وحدات الأمن على مستوى المعابر الحدودية بمختلف التقنيات الحديثة وضمان فعالية المراقبة.

وتمكن هذه الإجراءات من تسهيل عمليات المرور في إطار المحافظة على أمن المسافرين وسلامتهم، بالإضافة إلى تحسين خدمات الشرطة.

في ذات السياق، كثفت المديرية العامة للأمن الوطني نشاطاتها الاتصالية، بهدف توعية وتحسيس الموطنين في مختلف المجالات.

ويتعلق الأمر بالسلامة المرورية ومكافحة استهلاك المخدرات وطرق التواصل مع مصالح الأمن الوطني.

ومن بين الإجراءات المتخذة، برمجة معارض جوارية على مستوى الساحات العمومية، توزيع المطويات، تنشيط محاضرات ودروس توعوية.

بالإضافة إلى تعزيز الشراكة، مع مختلف المصالح وممثلي المجتمع المدني الناشطة في المجال.

للإشارة، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال شهر رمضان المنقضي، أزيد من 246 ألف عملية شرطة، مع إحصاء11397 تدخل.

في إطار المساعدة والنجدة في الطريق العام، ومحاربة التعدي على الأشخاص والممتلكات والاستعمال غير الشرعي للمخدرات.

بالإضافة إلى تجسيد 66066 نشاط تحسيسي في مجال السلامة المرورية.

ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 للتبليغ والتواصل.