80 ألف شرطي لتأمين احتفالات نهاية السنة

سخرت مديرية الأمن الوطني، 80 ألف شرطي من مختلف المصالح العملياتية لتأمين إحتفالات نهاية السنة وتنقلات المواطنين خلال العطلة الشتوية.

وحسبما كشف عنه سعدي مجيد عميد أول بالشرطة ونائب مدير الشرطة الحضرية بالمديرية، بفوروم الإذاعة، أن تجنيد 80 الف شرطي جاء لتأمين التظاهرات الثقافية والفنية المسطرة، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

كما سيتم تعزيز الدوريات الراجلة والراكبة خاصة على مستوى الممثليات الدبلوماسية للدول التي تدين بالمسيحية “.

كما تعكف ذات المصالح على توفير دوريات على مستوى محطات المسافرون وكذا المراكز التجارية الكبرى ومراكز التسلية و الترفيه بحسب سعدي مجيد-

مشيرا إلى النشاط المكثف والدوري لفرق الأمنية الراجلة والراكبة داخل قصر المعارض بالعاصمة والذي احتضن فعاليات الصالون الوطني للإنتاج .

هذا وقد تم توفير الأمن في الفنادق والمناطق السياحية الصحراوية من خلال تجنيد 10 آلاف شرطي بغرض تامين احتفالات نهاية السنة هنالك .