80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 80 ألف فلسطيني، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن نحو 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.

وتوافد المصلون من مختلف المناطق خاصة من أراضي الـ48 ومدينة القدس المحتلة. فيما لم تسمح قوات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من محافظات الضفة الغربية من دخول القدس.

وشهدت باحات المسجد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الصهيونية وشرطتها، التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلين، خاصة في أيام الجمعة وشهر رمضان، رغم التصعيد الصهيوني ومحاولات التضييق على وصول المصلين.