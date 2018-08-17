80 بالمائة من المصابين بأمراض مزمنة يدخلون الإستعجالات الطبية منذ بداية الصيف

تكفلت المصالح الإستعجالية بمستشفيات العاصمة بـ 80 بالمائة من الحالات منذ بداية موسم الصيف، أغلبها أمراض مزمنة السكري والربو.

بالإضافة إلى ضغط الدم الشرياني، حسبما أفاد به بلحاج رشيد مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا.

وأفادت “وأج”، أن هناك توافد كبير للمصابين بالأمراض المزمنة على هذه المصالح طيلة فترات اليوم .

على غرار مصلحة الإستعجالات بمستشفى مصطفى باشا التي تشهد إقبالا كثيفا من طرف فئة المسنين.

التي تعاني من الأمراض المزمنة كداء السكري وأمراض القلب وارتفاع الضغط الدموي الشرياني بالإضافة الى ضحايا حوادث المرور .

وأضاف ذات المتحدث، أن 80 بالمائة من المرضى المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري وضغط الدم الشرياني والربو.

يتم التكفل بهم على مستوى المصالح الإستعجالية منذ بداية موسم الصيف وذلك بسبب إرتفاع درجات الحرارة.

بالإضافة الى ضحايا التسممات الغذائية وحوادث المرور علاوة على المرضى الذين يتم تحويلهم من ولايات مجاورة.

وأضاف أن المصالح الإستعجالية الثلاثة بمستشفة مصطفى باشا توفر 54 سريرا للتكفل بالحالات الإستعجالية.

وهي طاقة الإستيعاب الأولى من نوعها على المستوى العربي والإفريقي.

وأشار أن الذين يعانون من أمراض مزمنة أكثر عرضة لتبعات موجة الحر وغالبا ماتعاني من إسهال حاد وجفاف ونقص في كمية المياه.

والأملاح المعدنية في الجسم والغثيان ما يعرضهم لمضاعفات خطيرة حيث يتم منذ بداية جوان تم تسجيل حالتي وفاة يوميا.

جراء الإصابة بالجلطة الدماغية وارتفاع قياسي لنسبة السكر في الدم وكذا الموت المفاجئ والجفاف.

من جانبه، ذكر الطبيب المختص في الحالات الإستعجالية بن علي كمال بمصلحة الإستعجالات بمستشفى لمين دباغين بباب الوادي.

أن المصلحة تستقبل يوميا عشرات الحالات نظرا لمضاعفات موجة الحرارة على المصابين بالأمراض المزمنة.

ويستقبل مستشفى سليم زميرلي بالحراش المتخصص في جراحة العظام والأعصاب عشرات الحالات الإستعجالية يوميا.

بين مصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني والصدمات والكسور.