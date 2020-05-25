80 بالمائة من مصانع السيارات عبر العالم تعود للعمل

كشفت رابطة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 80 بالمائة من مصانع السيارات في 13 دولة رئيسية مصنعة للسيارات قد استأنفت عملياتها على نحو محدود اعتبارا من منتصف شهر ماي الجاري، في ظل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الرابطة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء يونها، أن مصانع السيارات في الولايات المتحدة و12 دولة أخرى مصنعة للسيارات بدأت استئناف إنتاجها، ولكن بشكل غير كامل.

وأوضحت أن المصانع تحتاج لبعض الوقت لاستئناف العمليات على نحو كامل، والعودة لمستويات إنتاج ما قبل كورونا، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلكون الإنفاق بشكل أقل وسط الوباء.

وأشارت الرابطة الكورية لمصنعي السيارات إلى ارتفاع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل يوم 19 ماي إلى 84 بالمائة أو 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها 278 مصنعا في البلاد المصنعة للسيارات.

أما المصانع في كوريا الجنوبية واليابان والصين وغيرها من بلاد شرق آسيا فقد عادت للعمل في منتصف أفريل، في حين استأنفت المصانع الأوروبية بما يشمل مصانع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا العمل في أواخر أفريل، وبدأت المصانع الأمريكية والهندية العمل في وقت مبكر من ماي الجاري.

كما استأنفت مصانع أمريكا اللاتينية، بما يشمل مصانع المكسيك والبرازيل، العمل في منتصف ماي، ما رفع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل في 13 دولة تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، بحسب البيان.

وأضافت أنه بالنسبة للشركات الكورية، فقد استأنفت جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها العمل بمصانعهما الخارجية على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي، باستثناء مصنع كيا بالمكسيك.