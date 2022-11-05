80 مؤسسة تشارك في المعرض الدولي للمناولة بالجزائر

تنظم البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة “BASTP” بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر “WTCA”، الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة “ALGEST 2022″، بقصر المعارض بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، ينظم هذا المعرض في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، تحت الرعاية السامية لوزير الصناعة.

ويعد هذا المعرض، الذي سيقام هذه السنة تحت شعار “توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية الوطنية”، فضاء حيويا لربط علاقات شراكة بين مانحي الأوامر والمؤسسات المناولة. ويعتبر مجالا هاما لإبراز قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة.

كما ستعرف هذه الطبعة مشاركة أكثر من 80 مؤسسة وطنية وأجنبية تنشط في فروع الصناعات الميكانيكية والحديدية.

ومن بينها صناعات الصلب والتعدين، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية والأوتوماتيكية، والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية “المطاط، البلاستيك، الزجاج،…”.

وكذا الطاقات المتجددة والبيئة، والآلات والمعدات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة “الصيانة الصناعية. والتكوين، والهندسة، والخدمات، وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

كما ستشهد إشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي ستعرض منتوجاتها وخدماتها المبتكرة.