80 وفاة إختناقا بالغاز منذ أكتوبر الماضي

لقيت طفلة مصرعها تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون بمعسكر بحر الأسبوع الجاري. لترتفع بذلك الحصيلة إلى 80 وفاة على المستوى الوطني. منذ مطلع أكتوبر الماضي.

أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية يوسف عبدات. أنه تم في الفترة ما بين الفاتح و7 فيفري الجاري. تسجيل وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بغاز أحادي أكسيد الكربون. مع إصابة 70 آخرين بحالات إختناق. ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ الفاتح أكتوبر المنصرم. إلى 80 حالة على المستوى الوطني.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الحماية المدنية تواصل حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن. من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من القاتل الصامت. والتوعية بضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية. لتفادي الأخطار المرتبطة بهذا النوع من الحوادث.