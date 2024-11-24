800 ألف جرعة لتلقيح الأبقار ضد الفيروس الجلدي العقدي

استلمت السلطات قرابة مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس الجلدي العقدي البقري المعدي، من أجل تلقيح كافة الأبقار عبر التراب الوطني في انتظار استلام كميات مضاعفة لاحقا.

كشفت مصادر “النهار أونلاين” عن استلام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا لثمان مائة ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس الجلدي البقري العقدي، قادمة من هولندا عن طريق متعامل خاص تكفل بعملية الاستيراد بعد ظفره بالمناقصة المعلن عنها.

وقامت مديرية المصالح البيطرية بمبنى الوزارة فور استلامها للقاحات، بتوزيع الجرعات على المخابر النشطة بمختلف ولايات الوطن من أجل مباشرة عملية التلقيح للقضاء على الفيروس وتعزيز المناعة لدى الأبقار، في عملية تعد الثانية وطنيا، بعد تلك الأولى التي شملت بعض الولايات التي عرفت تسجيل بعض البؤر شهر أوت الماضي.

وبعتبر هذا التلقيح أولي سيستمر على مدار شهر كامل، في انتظار عمليات أخرى ستباشرها مديريات المصالح البيطرية لاحقا.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أصدرت شهر جوان الماضي، بيانا تحذيريا من تسجيل بغض البؤر لهذا لفيروس الجلد العقدي الْمُعْدِي لدى الأبقار ببعض ولايات الوطن، وقامت على اثر ذلك باتخاذ جملة من الإجراءات و التدابير الصحية اللازمة لاحتواء هذا المرض والحد من انتشاره.

ويعتبر مرض الجلد العقدي الْمُعْدِي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان. حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل “الحشرات القارضة كالبعوض، و غيرها”، وتتمثل أعراضه في الحمى وظهور عُقَدٍ ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.

و نظرًا لأن هذا المرض ينتقل عن طريق النواقل (الحشرات)، فإنه يوصى بالقيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة.

كما يوصى بالتطبيق الصارم لإجراءات منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة وعزل الحيوانات المريضة وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن إضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة.