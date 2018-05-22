800 عائلة.. تعيش خطر الإنهيار في وهران

اعلنت اتصالات الجزائر إطلاق عروض وخدمات تساهم في تحسين تجربة الزبائن مواكبة مع عصرنة ورقمنة خدماتها.
والمتمثلة في العديد من الخدمات النوعية على غرار الموقع الالكتروني…
حجزت مصلح الدرك الوطني لسيدي بلعباس 1كلغ من الكيف المعالج على مستوى الطريق السيارشرق غرب بمنطقة عين البرد بذات الولاية.
وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت…
اوقف أمن دائرة سيدي عقبة ببسكرة 8 أشخاص منهم أستاذ تعليم ثانوي وطلبة جامعيين،
وهذا على خلفية نشر فيديو من25 دقيقة يتناول أعمال ارهابية والعمل على…
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