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800 عائلة.. تعيش خطر الإنهيار في وهران

المجتمع
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800 عائلة.. تعيش خطر الإنهيار في وهران
بقلم ر. مخازني

تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى حي “لي سكور”في ولاية وهران، أين تحتوي عمارة على 800عائلة وكل اساسها مهترئة.

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