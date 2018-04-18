«800 مليار كلاها الغبّار ساعدنا بها الدولة في 2017»

قالت إن قطاعها خرج من مرحلة دمار شامل سنة 1999 ..فرعون:

كشفت، أمس، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، أن ما قيمته 800 مليار سنتيم قيمة الأموال الراكدة في سنوات الإرهاب تم سنة 2017 استغلالها لمساعدة خزينة الدولة، مؤكدة أن قطاع البريد قام بقفزة نوعية منذ سنة 1999 إلى وقتنا هذا.

قدمت، أمس، الوزيرة هدى فرعون لدى إجابتها على أسئلة نوّاب مجلس الأمة بعد عرض «نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية»، حصيلة إنجازات القطاع منذ سنة 1999 إلى وقتنا هذا.

وقالت الوزيرة إن القطاع سنة 1999 كان قد تعرض إلى دمار شامل أكثر من وقت الاستعمار بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت العديد من مكاتب البريد.

وقالت في هذا الصدد، إن الوزارة عملت منذ تلك الفترة على إنشاء 583 مكتب بريد وتهيئة 3 آلاف مكتب، مشيرة إلى أنه بعد العمليات التخريبية قامت الوزارة بتهيئة 100 مكتب بريد، مؤكدة في ذات الوقت أن الجزائر تمثل 32 من المئة من الشبكة الإفريقية لمكاتب البريد، حيث يوجد مكتب بريد واحد لكل 82 ألف مواطن، أما في الجزائر فإن المعدل يصل إلى مكتب لكل 10 آلاف مواطن.

وبالنسبة للحسابات البريدية التي يمتلكها المواطنون، كشفت الوزيرة أنه في سنة 1999 كان عدد الجزائريين الذين يملكون حسابا بريديا يقدر بـ 5 ملايين جزائري، أما في سنة 2017 فقد وصل العدد إلى 23 مليون حساب، فيما بلغت العمليات المالية سنة 1999 25 مليون عملية، أما سنة 2017 فقدرت بـ 130 مليون عملية.

وكشفت الوزيرة من جهة أخرى أن قيمة الأموال الراكدة في مكاتب البريد سنوات الإرهاب بلغت قيمتها 800 مليار سنتيم استطاع القطاع أن يساهم بها في حل الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 2017، كما تم إحصاء 416 مليار دينار في دفاتر التوفير.