800 مليار لـ«الشومارة» لإنشاء مشاريع واستثمارات

وكالة «أونجام» تستفيد من 180 مليار زيادة لتمويل المشاريع

78 ٪ نسبة تسديد المستثمرين لديونهم لدى «أونجام»

قررت الحكومة تخصيص 800 مليار سنتيم، لصندوق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام»، ليتم منحها كقروض مصغرة للشباب البطال لإنشاء مشاريع خاصة بهم واستثمارات، وخلق مناصب شغل.

وحسب مصادر مسؤولة من وزارة المالية، في اتصال بـ النهار، أمس، فقدت خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، غلافا ماليا قدر بحوالي 800 مليار سنتيم لتمويل المشاريع عن طريق قروض مصغرة، تمنح للشباب البطال.

حيث رفعت الحكومة من قيمة الميزانية في تمويل مثل هكذا مشاريع بأكثر من 180 مليار سنتيم، مقارنة بالسنة الماضية، حيث تقدر ميزانية تمويل مشاريع «أونجام» بـ600 مليار سنتيم.

وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية 2019، هذه الميزانية لتمويل مشاريع «أونجام»، بعد أن شهد إقبال الشباب البطال بكثرة للاستثمار عن طريق وكالة «أونجام» والتي بدورها تمنح قروضا بـ 100 مليون سنتيم، بصفر فوائد ربوية، قصد مشاركة المستثمرين في تحقيق ومرافقة مشاريعهم.

وأضافت مصادر «النهار»، أمس، أن أكثر من 78 بالمائة نسبة تسديد المستثمرين لديونهم على مستوى وكالة «أونجام»، خصوصا وأن تسديد الديون لدى «أونجام» نهائيا تكون بعد 11 سنة.

وذكر المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام»، جبنون عبد الفاتح، في تصريح سابق، بأن الوكالة قامت بتمويل حوالي 48 ألف مشروع خلال سنة 2018، فيما ستعمل على تمويل أكثر من 12 ألف مشروع قبل حلول سمة 2019، ليصل العدد الإجمالي لتمويل المشاريع لدة وكالة «أونجام» إلى حوالي 60 ألف مشروع.

وقامت وكالة «اونجام» بتمويل اكثر من 850 الف مشروع منذ سنة 2005، وسمحت هذه المشاريع بخلق مليون و200 ألف منصب شغل، مؤكدا أن هذه المشاريع مست العديد من النشاطات والقطاعات، سواء مشاريع ذات طابع فلاحي، أو حرفي، أو صناعي.