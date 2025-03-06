800 منتج شملته التخفيضات خلال شهر رمضان

كشف عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة أنه تم إحصاء أكثر من 800 منتج شملته التخفيضات. من خلال الأسواق الجوارية التي بلغت 600 سوق جواري عبر 522 دائرة على المستوى الوطني.

وهذا في إطار المبادرة التضامنية التي أطلقها مجلس التجديد الاقتصادي بمناسبة شهر رمضان تحت عنوان. “متحدون اقتصاديا..متضامنون اجتماعيا”.

وأكد بوحبيلة أن هذه التظاهرة تهدف لتخفيض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما تبرز مدى الانخراط التام. في مسار تقوية الاقتصاد الوطني. الذي يقوده رئيس الجمهورية. وتساهم في تعزيز الاقتصاد والمنتجات المحلية، لافتا إلى أنها قد أتاحت للمتعاملين الاقتصاديين أن يتضاعفوا بأعداد كبيرة.