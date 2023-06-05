803 مترشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة يجتازون إمتحان “البيام”

يجتاز 803 مترشحين من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، اليوم إمتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة 2023).

وحسب بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أنّ عدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط، بلغ 803 تلاميذ. مسجل في المؤسسات المتخصصة وفي الأقسام الخاصة المفتوحة في الوسط المدرسي العادي. مشيرا إلى أن الوزارة هيأت كل الظروف ليكون المترشحين لهذا الامتحان باختلاف طبيعة إعاقتهم جاهزين تمام الجاهزية. وذلك باتخاذ جملة من التدابير والخدمات التربوية والتعليمية والنفسية تناسب خصوصيتهم.

وكشف البيان، أنّ “القطاع سطر برنامجا مكيفا مع طبيعة الإعاقة لتحضير المترشحين. خلال فترة المراجعة بالمراكز التابعة للقطاع في المرحلة التي سبقت تاريخ الامتحانات. أشرف عليها طاقم بيداغوجي ونفسي متخصص”، ووفّر خلال فترة المراجعة وطيلة السنة الدراسية كل التجهيزات والدعائم البيداغوجية الضرورية في العملية التربوية وفق طرق ووسائل مكيفة حسب طبيعة الإعاقة.