8054 حاجا غادروا مكة المكرمة و23 آخرين متواجدين في العيادات

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8054 حاجا غادروا مكة المكرمة و23 آخرين متواجدين في العيادات
بقلم أسماء.ع

قدّم ديوان الحج والعمرة، آخر الإحصائيات لحصيلة الحجاج الذين غادروا مكة المكرمة، إلى غاية الثلاثاء.

وجاء في منشور الديوان، أن عدد الحجاج الذين غادروا مكة المكرمة بلغ 8054 حاجا.

وأضاف الديوان، أن 2624 حاجا تابعا لديوان الحج والعمرة و2213 آخر تابع للوكالات السياحية غادروا إلى المدينة المنورة.

و2950 حاجا من الديوان و267 آخر مع الوكالات السياحية ذهبوا إلى مطار جدة السعودي.

وحسب ذات المصدر، فإن عدد الحجاج المتواجدين في المستشفيات السعودية بلغ 15 شخصا، بالإضافة إلى 8 آخرون بالعيادة المركزية للبعثة.

| #مؤشر_الترحيل | 🇩🇿 🕋 🕌| #حج_1440هـ | 🇩🇿 🕋 🕌| #مكة_المكرمة |.إلى غاية الثلاثاء 20-08-2019 – الساعة 20:00

Publiée par ‎الديوان الوطني للحج والعمرة – الجزائر‎ sur Mardi 20 août 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690931

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