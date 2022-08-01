81 مليون سنتيم قيمة الزكاة هذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، عن قيمة نصاب زكاة النقود، وعروض التجارة لعام 1443.

وحددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصاب زكاة المال لعام 1443 بـ 816000 دج

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فإن أصل النصاب هو 20 دينار ذهبيا وهو مايعادل 85 غرام .وقد حددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة “أجينور” ثمن الغرام الواحد من الذهب عيار 18 قراط بـ 9600 دينار.

كما أوضحت وزارة الشؤون الدينية،أنه يجب إخراج ربع العشر ما يعادل 2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول من النقود أو العروض التجارية.

ووضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة. لوضع زكواتهم بما يضمن تحضيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية.

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وزارة الشؤون الدينية تحدد نصاب الزكاة لهذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السنة الفارطة عن قيمة نصاب زكاة النقود، وعروض التجارة لعام 1442. وجاء في بيان للوزارة: حيث إن أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا، المقدر وزنها بـ85 غراما، وحيث إن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أجينور، حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ8600 دج، فإن النصاب هذه السنة يقدر بـ731.000.00 دج.، وأشار بيان الوزارة، إلى إنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول “العام”، بمقدار 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها. وتصرف الزكاة إلى مصارفها الواردة في قول الله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وإبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”. ووضعت الوزارة، بين أيدي المزكين صندوق الزكاة بالحسابات البريدية الولائية. وتهيب الوزارة بالمزكين أن يلتفوا حول هذا الصندوق، ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية، وكذا عبر الخدمة الإلكترونية بريدي MOB. خدمة الزكاة”، من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وعلى الخصوص أولئك الذين تأثروا بجائحة كورونا

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