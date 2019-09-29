82 راغبا في الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019

قال علي دراع، عضو اللجنة المستقلة للإنتخابات ومكلف بالإعلام، أن عدد الراغبين في الترشح لرئاسيات ديسمبر، بلغ 82 شخصية.

وأشار، دراع، في تصريح للصحافة، إلى أن العدد مرشح للإرتفاع في الأيام المقبلة.

وكانت، السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، قد شرعت في تسليم استمارات التوقيعات الفردية، التي بلغت مليون استمارة، بـ18 سبتمبر.

ومن ابرز الشخصيات التي أعلنت دخولها غمار الاستحقاقت القادمة، عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس.

فيما قررت كل من حركة مجتمع السلم تحت رئاسة عبد الرزاق مقري، وجبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، عدم المشاركة في الرئاسيات.