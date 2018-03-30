82 مليون دقيقة مشاهدة  لقناة “النهار” على اليوتوب

سجّل الحساب الرسمي لقناة “النهار” على اليوتوب نسبة مشاهدة كبيرة تجاوزت رقم 30 مليون مشاهدة للفيديوهات.

وحسب الإحصائيات، فقد بلغت المشاهدات بالدقائق أزيد من 82 مليون دقيقة خلال الفترة ما بين الفاتح مارس و27 الشهر الجاري.

هذا وكانت نسبة مشاهدة الفيديوهات بالدقائق خلال شهر فيفري قد بلغ 79 مليون دقيقة مشاهدة لكل الفيديوهات الموضوعة في الحساب الرسمي.

والتي تقدر بـ 102 ألف فيديو متوفر عبر الحساب الرسمي لقناة النهار.

من جهته شكر الرئيس المدير العام أنيس رحماني عبر صفحته على “التويتر” كافة الزملاء في الموقع الإلكتروني.

على توفير فيديوهات النهار على الأنترنيت بطريقة سهلة وميسرة.